Şanlıurfa harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada - Son Dakika
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Şanlıurfa harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

6 saat önce

Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kameradaŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç (15) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç (15) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Harran- Şanlıurfa yolu Diriliş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kılıç'a çarpıp, kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak yola savrulan Kılıç, yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Şanlıurfa harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
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Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada
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