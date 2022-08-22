Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı

22.08.2022 17:42
Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde 96 ve 34 yaşındaki 2 kişiye kornea nakli yapıldı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde 96 ve 34 yaşındaki 2 kişiye kornea nakli yapıldı.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek tarafından gerçekleştirilen operasyonla Sultan Uçak (96) ve Hatice Kızılkan'ın (34) görmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali Şimşek, hastalarının görmesini sağladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Kornea naklinin korkulacak bir ameliyat olmadığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Gözün tamamının değiştiği algısı nedeniyle vatandaşların kornea nakli olmaktan korktuğunu, gözün tamamen değil sadece korneasının değiştiğini vurgulamak istiyorum. Hastaların ameliyat öncesi çok ciddi çekinceleri oluyor. Ameliyatın zor olmadığını söylemek istiyorum. Şanlıurfa'da daha önce kornea bankası olmadığı için hastalar farklı illere sevk edilmekteydi. Orta Doğu ve bölgemize hitap edebilecek bir kapasiteye sahip Şanlıurfa hak ettiği değer olan göz bankasıyla tanıştı. Hastalarımız, nakillerin ilimizde yapılmasından ve herhangi bir ücret ödemeden sağlıklarına kavuştuklarından dolayı mutlular."

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de göz bankası ve kornea servisinin açılmasıyla beraber vatandaşların hastaneye gelerek şifa bulduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Ali Şimşek, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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