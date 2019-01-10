Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor

Şanlıurfa Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor

2 saat önce

Harranlı öğrencilerin kar hayali gerçek oluyorŞanlıurfa'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; 'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı.

Şanlıurfa Harranlı Öğrencilerin Kar Hayali Gerçek Oluyor, System.String[]
Harranlı öğrencilerin kar hayali gerçek oluyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; 'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı. Öğretmenin bu duyarlılığının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri hafta sonu kayak merkezine götürme kararı aldı.

Harran ilçe merkezinde bulunan Ünlü İlkokulu öğretmeni Cansu Ersan'a bir öğrencisi Niye bizim okulumuza kar yağmıyor, bize kızmış mı diye sordu. Bunun üzerine öğretmen Cansu Ercan, öğrencilerin yüzünü güldürmek için eğlenceli bir yönteme başvurarak aldığı köpük spreyini okul bahçesinde sıkıp, yapay da olsa çocuklara kar sevinci yaşattı.

Kırtasiyeden aldığı köpük sprey ile öğrencilerini sevindiren öğretmen Cansu Ercan, o anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmenin bu paylaşımını gören Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu, öğrencilerin kar hayalini gerçeğe dönüştürme kararı aldı. Demiroğlu, Cansu öğretmen ve öğrencilerini hafta sonu minibüsle Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne göndereceğini duyurması, herkesi mutlu etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Harran, Güncel
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