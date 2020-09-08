ŞANLIURFA Havale geçiren çocuğu, çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren belediye işçisi ödüllendirildi - Son Dakika

Havale geçiren çocuğu, çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren belediye işçisi ödüllendirildi

ŞANLIURFA'da havale geçiren küçük kız çocuğunu, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi ödüllendirildi.

Şanlıurfa'da 6 gün önce havale geçiren küçük kız, o sırada bölgede bulunan belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştirilmişti. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada takdir edilmişti.

Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, havale geçiren küçük kızı, belediyeye ait çöp kamyonuyla hastaneye yetiştiren temizlik görevlisi Eyyüp Yıldız'ı evinde ziyaret etti. Ali Çiftçi, kutladığı Yıldız'a duyarlı davranışından dolayı, bir maaş ikramiye verirken, oğluna ise bisiklet hediye etti.

Temizlik görevlisi Eyyüp Yıldız, insanlık vazifesini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, belediye yönetimine teşekkür etti.