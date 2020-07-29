Şanlıurfa hayvan pazarında yangın çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa hayvan pazarında yangın çıktı

Kurbanlık hayvanların yemi yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa hayvan pazarında kurbanlık hayvanlar için getirilen saman balyaları kül oldu.

Yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe TOKİ çevreyolunda bulunan yeni hayvan pazarında meydana geldi. Kurbanlık hayvanlar için getirilen yaklaşık 100 ton saman balyaları bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangına müdahale eden vatandaşlar söndüremeyince itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kurbanlık hayvanlara yem olarak getirilen saman balyaları yanarak küle dönüştü.