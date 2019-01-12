Şanlıurfa Hdp İl Eş Başkanı Kızıldamar Tutuklandı
28 dakika önce
ŞANLIURFA'da, HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, HDP
İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği savcılıkta 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan tutuklandı.
6 Aralık
günü HDP il binasında düzenlenen açlık grevinde terör örgütü ve elebaşı lehine sloganlar atıldığı iddiasıyla aralarında HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığın çağrısı üzerine adliyeye giden Kızıldamar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; 'terör örgüt propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:45 Kaynak: DHA
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