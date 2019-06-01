ŞANLIURFA Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı-
1 saat önce
ŞANLIURFA Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı-(YENİDEN)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:02 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı-(YENİDEN)
(Tür: Yurt)
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Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı
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