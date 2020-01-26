Şanlıurfa heyeti Elazığ'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa heyeti Elazığ'da depremzedelerle buluştu - Son Dakika

Şanlıurfa heyeti Elazığ'da depremzedelerle buluştu

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki ekip Elazığ'da depremzedelerle bir araya geldi.

Şanlıurfa heyeti Elazığ'da depremzedelerle buluştu, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki ekip Elazığ'da depremzedelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ depremi sonrası enkaz altında kurtarma çalışmaları yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya gelen Başkan Beyazgül ve beraberindekiler çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaşanan depremin ardından olay yerine hızlı bir şekilde takviye olarak giderek 4 kişiyi enkaz altından kurtaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa AFAD ekibine teşekkür eden Beyazgül, tüm Elazığlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Beyazgül, burada yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek her zaman onların emirlerinde olacaklarını belirtti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya gelerek deprem alanında yapılan çalışmalar ve yardımlar konusunda görüşme yapan Beyazgül ve beraberindekiler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Elazığlı vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Milletvekilimiz ve bir kısım İlçe Belediye Başkanı arkadaşlarımız ile birlikte Elazığ'da deprem sonrasında yaşanan bir bina enkazının yanındayız. Enkazda bir canlı olduğu söyleniyor ve Şanlıurfa'dan gelen ekiplerimiz burada çalışıyor. Şanlıurfa ekibimiz AFAD ekipleri ile birlikte çalışıyor, şimdiye kadar ki çalışmalarımızda 2 anne ve 2 çocuğumuzu kurtarmışlar. Bizler ekip olarak Şanlıurfa Milletvekilimiz, Belediye Başkanları arkadaşlarız olarak kriz masasına gideceğiz burada ne ihtiyaç var ne sıkıntı var onlar görüşüp ellimizden gelen tüm yardımı sağlayacağız. Elazığlı kardeşlerimize geçmiş olsun maiyetinde geldik hepsine teker teker geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor yaşamanı yitirenlere yüce Allah'tan rahmet diliyoruz."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise tüm Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte buradayız. Bizlere düşen görev neyse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Heyette, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Bozova Belediye Başkanı Süphi Aksoy ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yer aldı.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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