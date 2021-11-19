ŞANLIURFA - Hububat tohumları toprakla buluşuyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, bugünlerde yeni sezon için hububat tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Yaklaşık 6,5 milyon dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, çiftçiler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Türkiye'deki mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 15'ini üreten Şanlıurfalı çiftçiler, ekim ayının sonlarında pamuk, mısır, biber ve domates gibi ürünlerin hasadı tamamladıktan sonra şimdilerde de tarlalarını çeşitli işlemlerden geçirdi ve tohum ekme, gübre atma aşamasına geçti.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi bu yıl GAP alanının da kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Prof. Dr. Çullu, kasım ayının ilk haftasında yağan yağmurun sezon için umutlarını artırdığını aktararak, "Şu an hububat tohumu atılıyor. Bu süreç aralık ayının sonlarına doğru tamamlanmış olacak." dedi.

Ekim sırasında toprağın nemli olmasına dikkati çeken Çullu, şöyle konuştu:

"Hububat ekimi için toprağın birazcık nemlenmesi gerekiyor. Şu anda ekim için toprağı sulama imkanı henüz yok. Toprak biraz ıslandıktan sonra tohumla buluşturmakta fayda var. Bu ürünün kısa sürede çimlenmesini sağlar. Eğer tohumu kuru toprağa atarsanız beli bir süre sonra da tohum sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle biraz daha yağış düşerse daha iyi olacaktır. Bölgede ekim başladı. Ekim yapan çiftçilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimiz toprak nemine dikkat etsinler. İnşallah yeni sezonumuz dengeli bir yağışla geçer."

Üreticiler yağmur bekliyor

Hasankent Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Budak da geçen hafta pamuk hasadını bitirdiğini ve toprağını işledikten sonra bu sezon mercimek ekimine başladıklarını belirtti.

Yağışın düşmesi için dua ettiklerini dile getiren Budak, "Bu yıl ilk defa mercimek ekmeye başladık. Geçen düşen yağışlardan sonra toprağımız hazırlayıp mercimek ekiyoruz. Geçen sezonu kurak geçirdik. Bu yıl da yağış düşmemesi durumunda sulama yapmayı planlıyoruz. İnşallah iyi bir yağış başlar, yüzümüzü güldürür." diye konuştu.

Kepirli Mahallesi'ndeki çiftçi Faruk Reşit Budak ise çiftçilerin maliyetinin her geçen yıl artığını vurgulayarak, "Geçen sezon kurak bir sezon geçirdik. Bu sezon inşallah öyle olmaz. Masraflarımız çok, ürünlerimiz de zarar görürse kötü duruma geleceğiz. Ekimlerimizi yapmaya başladık. Güzel bir yağış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.