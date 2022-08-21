İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlandı

21.08.2022 14:32
İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA (İHA) – Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, Şanlıurfa'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA (İHA) – Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, Şanlıurfa'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen için Şanlıurfa'da cenaze kılındı. Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Esen'in yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Aile Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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