Şanlıurfa iha ve siha korkusu ile kafese saklandılar

İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn'deki PKKPYD'li teröristler SİHA ve İHA'lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor. Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.