Şanlıurfa iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da sürücülerin hakimiyettini kaybettiği iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda meydana geldi. Kent merkezine haraket halindeki İbrahim Halil Ç.'nin kullandığı 63 ABL 450 plakalı otomobil ile Zeki D. yönetimindeki 47 ACC 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Zeki D ile yanında bulunan Merve D. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.