Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 5 personel terfi etti - Son Dakika

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde 5 personel terfi etti
16.01.2021 12:13
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 personel 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 personel 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda başarılı işlere imza atan 2. Sınıf Emniyet Müdürlerinden İl Emniyet Müdür Yardımcıları Mehmet Çatal ve Harun Kına, Suruç İlçe Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Birecik İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Bozova İlçe Emniyet Müdürü Erdinç Gündüz, Harran İlçe Emniyet Müdürü Tarık Korucu 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.
Terfi alan 1. Sınıf Emniyet Müdürleri, plaketlerini Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'tan aldı.
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