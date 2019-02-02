Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Önünde Üzerinde Bomba Olduğunu ve Patlatacağını Söyleyen Kişi Polis...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Önünde Üzerinde Bomba Olduğunu ve Patlatacağını Söyleyen Kişi Polis...

1 saat önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

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