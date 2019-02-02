Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Önünde Üzerinde Bomba Olduğunu ve Patlatacağını Söyleyen Kişi Polis...
1 saat önce
IHAAW210056-ASA/02-02-2019- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi.
IHAAW210056-ASA/02-02-2019
- Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi. 02.02.2019 21: 00: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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