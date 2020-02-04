Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve CARE Türkiye'den işbirliği protokolü - Son Dakika

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve uluslararası yardım kuruluşu CARE International Türkiye temsilciliği arasında kentteki Suriyelilere yönelik faaliyetlerde etkin ve verimli işbirliği temin etmeyi amaçlayan protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen protokol imza törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Ibrahim ve Care Türkiye Temsilciliği Proje Koordinatörleri katıldı.

Törende konuşan Vali Erin, günümüz dünyasında, büyük bir yoksulluğun yanında zenginliği elinde tutan küçük bir azınlığın olduğunu aktararak, "İnsanların hırsı ve gözünün doymamasından kaynaklanan, insani değerlerin feda edildiği ender zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz." dedi.

Suriye meselesinin de bu çerçevede yaşanan en önemli dramlardan bir tanesi olduğunu aktaran Vali Erin, yaklaşık on yıldır milyonlarca insanın ölüm ve can güvenliği riski nedeniyle yaşadığı sıkıntıları bütün insanlığın seyrettiğini ifade etti.

Erin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün dünyaya yaşanan acıları, dramları anlattığını ve mağdur durumdaki kitlelere elinden gelen yardımı yaptığını kaydederek, dokuz yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilave olarak İdlib'den, Türkiye sınırına dayanan insanlara dikkat çekti.

Türkiye'nin uluslararası kurum kuruluşlardan çok az destek aldığını dile getiren Vali Erin, CARE Internationalın somut adım atan ender kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti.

CARE International ile üç yıldır sürdürülen işbirliği sayesinde Şanlıurfa'ya 50 milyon TL'nin üzerinde fon aktarıldığını, bu fonla çeşitli altyapı projelerinin yapıldığını, mikrokredi uygulamasının hayata geçirildiğini ve önemli başarılar elde edildiğini kaydeden Vali Erin, imzalanan yeni işbirliği protokolünün Suriyeliler başta olmak üzere Şanlıurfalılara hayırlı olmasını diledi.

CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Ibrahim de Şanlıurfa'daki güven ortamını, sivil toplum kuruluşlarıyla Valilik arasındaki koordinasyonu çok önemli bulduklarını belirterek, uluslararası fonların Şanlıurfa'ya yönlendirilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak yerel hassasiyetleri önemsediklerini, Şanlıurfa Valiliği'nin önereceği projelerin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Sherine Ibrahim, her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

Daha sonra, Vali Erin ve CARE Türkiye Temsilciliği heyeti, Haliliye ilçesindeki mikrokredi projesinin uygulandığı merkezi ziyaret edip buradaki kadınlarla sohbet ettiler, yaptıkları ürünleri incelediler.

CARE Türkiye Temsilciliğinin, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ortaklığında Şanlıurfa'da yürüttüğü Mikrokredi Projesi kapsamında, 1 Mart 2019 tarihinden bu yana 544 kadına mikrokredi verildi.

Proje kapsamında 164'ü Türk vatandaşı, 380'i ise Suriyeli olan kadınlara toplamda 722 bin TL kredi sağlandığı, projeye katılan kadınların haftalık kredi geri ödeme oranının yüzde 100 olduğu öğrenildi.

5 ile 15 bin TL arasında değişen tutarlarda kredilendirilen kadınların, daha çok hane içi üretim işleri yaptıkları, bunların içinde kurutmalık yapımı, kozmetik, kuaförlük, parfüm imalatı, terzilik, yün örgü işleri, biber-salça yapımı, ev ekmeği üretimi gibi işlerin öne çıktığı belirtildi.