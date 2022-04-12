Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı

12.04.2022 00:27

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı.

15 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı. Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güvenlik Görevlisi, Karşıyaka, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı - Son Dakika
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