Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanlıkları, kamu kurumlarının yetkilileri ve meslek kuruluşu temsilcileri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Erin, tüm dünyada etkili olmaya devam eden pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşandığını ve yatırımlarda bir miktar azalma olduğunu belirti.

Devam eden çalışmalar olduğunu hatırlatan Erin, "Geçtiğimiz birkaç yıllık süreçte, eğitimden sağlığa birçok alanda büyük adımlar atıldı, yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün Kovid-19 sürecinde çok büyük sorun yaşamamış olmamızın altında da daha önceki yapmış olduğumuz yatırımlar geliyor. Eğitim sektöründe son iki yılda 4 binin üzerinde derslik inşa edildi. Onlar inşa edilmeseydi, sürekli artan ve çok genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfamızda eğitimde çok ciddi darboğazlarla karşı karşıya kalacaktık." ifadelerini kullandı.

AMATEM ve ÇEMATEM projelerinin de kapasitesini arttırarak bu yıl içerisinde inşallah hizmete sunmuş olacaklarını ifade eden Abdullah Erin, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesiyle ilgili kararlılığımız devam ediyor. Diğer yandan da sadece şehir hastanesi yapılacak diye beklemiyoruz. Haliliye Belediyesi ile yaptığımız bir takas işlemi sonucu, çocuk ve genç nüfusun yoğun olduğu Devteşti Mahallesi'ne Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kazandırılması için çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Binanın projesi tamamlandı ve orayı açarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi üzerindeki yükü azaltmış olacağız."