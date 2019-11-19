Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer'den Akçakale'de telafi eğitimi verilen okula ziyaret

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle eğitime ara verilen Akçakale ilçesinde telafi eğitim programının yapıldığı bir okulu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telafi eğitimin verildiği Ahmet Yesevi İlkokulunu ziyaret eden Yapıcıer, öğrencilerle bir araya geldi.

Müdür Gökhan Hankulu'dan okulun durumu ve ara tatil döneminde verilen telafi eğitimleri hakkında bilgi alan Yapıcıer, sınıflarda öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı da yapan Yapıcıer, derslerinden geri kalan öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi noktasında özveriyle çalışmalarını istedi.

Müdürlük olarak her zaman için kapılarının öğretmenlere açık olduğunu belirten Yapıcıer, sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.