Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 30 mobil aşı ekibi aşılama oranını artırmak için sahada çalışıyorlar

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 30 mobil aşı ekibi, aşılama oranını artırmak için sahada.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlü- Şğü bünyesinde oluşturulan 30 mobil aşı ekibi, vatandaşların aşıya ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla Viranşehir'de taziye evlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde aşı çalışması yapıyor.

Koronavirüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında Şanlıurfa'daki aşı sayılarını artırmak ve aile hekimlerinin sahada yaşadığı sorunları dinlemek adına, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Solmaz ve beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri ekibiyle Viranşehir 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Eyüp Nebi Aile Sağlığı ve Haliliye 21 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, sağlık personelleri ile sohbet etti.

"Aşı olmayanlar ikna edilmeli"

Solmaz, sahada çalışan sağlık ekiplerinden, taziye evlerinde bulunan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek taziye de bulunan vatandaşlara aşı olmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Solmaz, aşı olan vatandaşlara çevrelerinde aşı olmayan yakınlarına aşı olmaları konusunda ikna etmelerini ifade etti. BİHA

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