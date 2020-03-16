Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden umreden dönenlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

"Umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak ve önceki gün gelen umrecilerden başlayarak ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine izolasyon konusunda eğitim verilmiştir."

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