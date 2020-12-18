Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş: "Vaka sayılarında yüzde 30'luk bir düşüş var" - Son Dakika

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş: "Vaka sayılarında yüzde 30'luk bir düşüş var"

"Tedbirlere devam rehavete kapılmayalım"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, korona virüs vakalarında yüzde 30 oranında bir düşüşün yaşandığını belirterek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, korona virüs ile ilgili açıklamada bulundu. Erkuş, korona virüs ile ilgili son durum açıklamasında, kent genelinde yüzde 30 oranında bir düşüşün yaşandığını belirtti. Erkuş, düşüşle birlikte vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini aktararak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Pandeminin ilk gününden itibaren hastanelerin yoğun bakım yatak sayılarını arttırdıklarını ve önlemlere ilave olarak kapalı olan bir özel hastaneyi de yoğun bakım hastaları için hazır hale getirdiklerini belirten Erkuş, vatandaşların hastane ile ilgili sorunu olmadığını dile getirdi.

"Düşüş var rehavete kapılmayalım"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, açıklamasında, "Şanlıurfa'mızda korona virüs ile ilgili yürüttüğümüz mücadele, son dönemlerde kısıtlamalarla birlikte etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasıyla birlikte yüzde 30'un üzerinde vaka sayılarında bir düşüş meydana geldi. Yoğun bakım yatak sayılarımız pandemi dönemi boyunca hep kontrollü bir şekilde artmaya devam etti. Herhangi bir tıkanma durumu söz konusu olmadı. Şu an itibari ile yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 68 civarındadır. Hastane doluluklarımızda yüzde 49 bantlarında seyretmektedir. Günlük olarak bu verileri seyretmekteyiz. Şanlıurfa'da yoğun bakım süreçleri olarak daha önce il ve ilçelerimizdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırmıştık. Kış aylarında herhangi bir sıkıntı olmaması için, bu dönemlerde yaşanabilecek vaka artışlarına tedbir olarak da kapalı olan özel bir hastanemizin yoğun bakım ünitelerini kullanmak adına kiralama işlemlerini yaptık. Yine tadilatlarla birlikte Şanlıurfa genelinde 102 adet yoğun bakım yatağımızı daha hazır hale getirdik. Tadilatı bitmiş yatak sayılarımız da yakın zamanda hazır hale getirilecek. Hazırlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyoruz. Vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etsinler. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim kurulu üyelerimizin uyarılarını dikkate alsınlar. Bu süreci birlikte el ele verirsek atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.