Babası ve ablasının kurtarmak isterken boğulduğu olayda Mehmet de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Babası ve ablasının kurtarmak isterken boğulduğu olayda Mehmet de yaşamını yitirdi

24.08.2022 18:47

ŞANLIURFA'ın Bozova ilçesinde girdiği baraj gölünde kendisini kurtarmak isterken babası Serdal (40) ile ablası Esra Kahraman'ın (15) boğulduğu olayda Mehmet Karaman (13) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'ın Bozova ilçesinde girdiği baraj gölünde kendisini kurtarmak isterken babası Serdal (40) ile ablası Esra Kahraman'ın (15) boğulduğu olayda Mehmet Karaman (13) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Ağustos'ta Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Piknik için Atatürk Barajı Gölü kenarına gelen Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Mehmet'e ablası Esra kahraman yardım etmeye çalışırken, iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Serdal Karaman, çocuklarını kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin çabaları ile baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdal Karaman ile kızı, burada hayatını kaybetti. Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevk edilen Mehmet Karaman,yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Mehmet Karaman'ın da cenazesi defnedildi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Karaman, Şanlıurfa, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babası ve ablasının kurtarmak isterken boğulduğu olayda Mehmet de yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babası ve ablasının kurtarmak isterken boğulduğu olayda Mehmet de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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