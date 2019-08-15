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ŞANLIURFA İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

1 saat önce

İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldüŞanlıurfa'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Şanlıurfa'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki 10 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Suphi Abuz, 8'inci katta kum çektiği sırada dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Abuz'un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Abuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Abuz'un yakınları, gözyaşı döktü. Suphi Abuz'un cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:24 Kaynak: DHA
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