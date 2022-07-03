Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yeri ve daireler ile 2 minibüs zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika