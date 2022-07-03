Son dakika haberi! ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü (2)

03.07.2022 15:48

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri ve daireler ile 2 minibüs zarar gördü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika
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