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Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor - Son Dakika

Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor

27.06.2021 12:12

Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, çeşitli kategorilerde 22 sporcusunun milli formayla uluslararası organizasyonlarda boy göstermesinin gururunu yaşıyor.

Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, çeşitli kategorilerde 22 sporcusunun milli formayla uluslararası organizasyonlarda boy göstermesinin gururunu yaşıyor.

Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, 12 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen salonda yaklaşık 500 lisanslı sporcusuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde birçok sporcusu Türkiye şampiyonu olan, 22 sporcusu milli takımlara seçilen, takım olarak Türkiye şampiyonluğu elde eden, 2 Balkan şampiyonluğu ile Ümitler Avrupa Kupası'nda 3'üncülük madalyası alan sporcusu bulunan kulüpte hedef, dünya şampiyonluğu sevinci yaşamak.

"Sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyoruz"

Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Judo Antrenörü Mücahid Delioğlu, AA muhabirine, kulüpte gönüllü antrenörlerle beraber ücret talep etmeden genç sporcular yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının çocukları ve gençleri sporla tanıştırarak topluma kazandırmak olduğunu ifade eden Delioğlu, şöyle konuştu:

"12 yıldır bu salonda Şanlıurfalı gençlere ücretsiz judo eğitimi veriyoruz. Yine buraya gelen genç sporcularımızın antrenman malzemeleri de kulüp başkanımız Ali İhsan Delioğlu tarafından karşılanıyor. Kulüpteki 5 antrenör arkadaşımızla gönüllü olarak genç sporcularımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar miniklerde, yıldızlarda, ümitlerde ve gençlerde Türkiye şampiyonluğu kazanan sporcularımız oldu, ayrıca 22 sporcumuz da milli takımla uluslararası şampiyonalara katılarak önemli başarıya imza attı. İki sporcumuz, Balkan şampiyonluğunu kazandı. Judo sayesinde üniversite okuyan, öğretmen olan, antrenör olan çok sporcumuz var. Bu sporcularımız şehrimizin evlatları ve hepsiyle gurur duyuyoruz. İnşallah hepsi ileride çok daha iyi yerlerde olacak."

"Hedefimiz dünya şampiyonu çıkarmak"

Kulübe kayıtlı 500 lisanslı sporcunun bulunduğunu ve hepsinin aileleri ve okullarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Delioğlu, "Amacımız bu çocuklarımızı hem topluma kazandırmak hem de iyi birer sporcu olmalarını sağlamak. 2009 yılında bu yola çıktığımızda bir dünya şampiyonu çıkarma idealimiz vardı, bu idealimizi emin adımlarla inşallah gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcu ve antrenör Halil İbrahim Durna ise Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü sayesinde judo ile tanıştığını kaydetti.

Yaklaşık 10 yıldır kulüpte spor yaptığını aktaran Durna, "Judo sayesinde üniversiteye girdim ve beden eğitimi öğretmeni adayı olarak geçen yıl mezun oldum. Çok şükür bu kulüp ve judo sayesinde bir yerlere gelmeyi başardım. İnşallah bir dünya şampiyonu çıkarmak için hep beraber çalışacağız. Şimdi gönüllü olarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Yetiştirdiğimiz sporcuların ileride judo sayesinde iyi yerlere gelmelerini istiyorum." diye konuştu.

Sporculardan Mehmet Tapışık (13), 5 yıl önce bir yakınının tavsiyesiyle judo ile tanıştığını dile getirdi.

İl ve bölge genelinde katıldığı turnuvalarda madalyalar kazandığını belirten Mehmet Tapışık, "Önce Türkiye sonra Avrupa şampiyonu olarak kulübümü ve kentimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu spor ile ilgilenmek çok güzel bir duygu ve severek yapıyorum. Tüm arkadaşlarıma judo yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor
Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor
Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor
Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor

Şanlıurfa, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımlara sporcu yetiştiriyor - Son Dakika Spor


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