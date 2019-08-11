ŞANLIURFA KAÇAN BOĞALAR SAHİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Şanlıurfa'da, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, vatandaşlara ve görevlilere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, vatandaşlara ve görevlilere zor anlar yaşattı. Boğalar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Şanlıurfa'da bayramın ilk günü büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde kentteki farklı mahallelerde yaklaşık 12 boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Mahallelerde bir süre sahiplerini ve kendilerini yakalamak isteyenleri peşinden koşturan boğalar, evlerin bahçelerine girdi. Boğaları bulunduğu yerden çıkartamayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi.

Haliliye Belediyesi Kurbanlık Yakalama timleri ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğaları, uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirerek yakalayıp sahiplerine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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