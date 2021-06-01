Şanlıurfa'da "kademeli normalleşme"yle müşteri kabulüne başlayan ciğerciler ilgi görüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle vatandaşlar sabah kahvaltısı için ocak başını tercih etti.

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın tescilli "Urfa ciğer kebabı", yiyenlerin damaklarında unutulmayacak bir haz bırakıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu tutkuyu paket servisle sürdüren Şanlıurfalılar, "kademeli normalleşme"ye geçilmesiyle kentte bir gelenek olan sabah kahvaltısını ciğer ile yapmayı tercih etti.

Ciğer ustası İbrahim Halil Demir, AA muhabirine, ciğer kebabının kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olduğunu söyledi.

Müşterilerini yeniden iş yerlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Demir, "Normalleşme süreciyle artık misafirlerimizi bekliyoruz, paket servisi yerine normal masada oturarak müşterilerimiz yemek yiyebilecekler. Şanlıurfa'da yaşayanlar ve turistler ciğer, yürek, kuşbaşıyı rahatlıkla yiyebilirler. Gördüğünüz gibi sabah duyanlar gelip dükkanımızda ciğer yemeye başladılar bile. Biz bu süreçte de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Ciğer ustası Ahmet Ok, "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını anlatarak müşterilerinin ocak başında ciğer yemeyi özlediğini ve bu nedenle kahvaltı yapmak için geldiklerini ifade etti.

Müşterilerden Mehmet Kılıç, Gaziantep'ten kente geldiklerini ve kahvaltıyı ciğerle yapmak istediklerini dile getirerek, "Ciğer güzel bir şey, en sevdiğimiz kahvaltılardan birisi. Çoktandır yemediğimiz için hasret kaldık." dedi.

Mustafa Dağ ise masada oturup ciğer yemeyi çok özlediğini kaydederek, "Bu lezzeti, bu ortamı bayağı özlemiştik. İnşallah bu virüsten kurtuluruz ve rahat bir şekilde ciğer yemeye devam ederiz." dedi.

Hüseyin Dağ da ciğeri sıcak sıcak yemeyi özlediklerini, ocak başında bu özlemlerini giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.