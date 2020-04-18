Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kovid-19 ila mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşların ekmek, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) koordinasyonu ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 firmanın işbirliğiyle üretimi gerçekleştirilen 5 bin koruyucu tulum ve bot, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hibe edildi.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, tüm dünyayı saran, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren küresel salgınla topyekun mücadele edilmesinin önemine dikkati çekti.

"Hava değişikliği için çıktım"

Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde durdurulan Sadullah A. ekiplerin "Sokağa çıkma kısıtlaması var, neden çıktınız?" sorusuna "Hava değişikliği için çıktım." yanıtını verdi. Bunun üzerine Sadullah A'ya 392 lira idari para cezası uygulandı.

Kimlik kontrolü yapan ekiplerin uyarısı üzerine Nurcan K. ise "Torun özlemi var, babası asker. 3 yıldan beri görmüyordum. Ondan çıktım." dedi. Bunun üzerine polis ekibi, "Görüntülü görüşme yaparak hasretini giderebiliriz." demesi üzerine Nurcan K. "İnternetleri yok" diye cevap verdi. 392 lira idari para cezası uygulanan Nurcan K, daha sonra polislerce evine bırakıldı.

Ekipler ayrıca 65 yaş üstü 2 kişiye 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, Elbistan ilçesinde kapsam dışı tutulan çiftçiler tarlalarda çalışmaya devam etti.

Malatya

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan 200 ayrı ekibin 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren evlere maske dağıtımına başlayacağını duyurdu.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ile yürütülen ortak çalışmayla merkez Şahinbey ilçesinde 270, merkez Şehitkamil ilçesinde de 244 olmak üzere toplam 514 aile hekimine, yüz siperliği ve maske dağıttı.

Adıyaman

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen 58 kişiye 174 bin 424 lira idari para cezası kesildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından karantina uygulaması yapılan Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerine sebze ve meyve dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mutlu Köksal, karantina altında olan köylülerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek "Köylerimizde bulunan vatandaşlarımız karantina altında bulundukları için dışarı çıkamamaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlarının tamamını karşılamaktayız." dedi.