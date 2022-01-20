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Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

20.01.2022 16:51
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara 500 kilogram mama konuldu.

Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının korunmasına yönelik tedbirler aldıklarını belirterek, "İlimizde sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar için de çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya, özellikle soğuk geçen bugünlerde evlerinin önüne bir kap yemek ve su koymaya davet ediyoruz." dedi.

Ekiplerin çalışmasına, DKMP 3. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Reşat Ektiren, Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Ziya Aygün de katıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi de çeşitli bölgelere kedi ve köpekler için mama, kuşlar için ise mısır ve buğday bıraktı.

Kahramanmaraş ve Malatya

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için çeşitli yerlerde yemleme çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, sürdürülebilir bir doğanın sağlanması ve korunması için sokak hayvanlarına düzenli olarak yem ve mama bıraktıklarını belirtti.

İlçelerden Afşin'de Emniyet Müdürlüğü, Türkoğlu'nda da belediye ekipleri, çeşitli noktalara buğday, ekmek ve mama bıraktı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ise Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde sokak hayvanlarını besledi.

Öte yandan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, Sürgü Mahallesi kontrol noktasında, havaların iyice soğuması ve kar sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

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Sokak Hayvanları, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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