Şanlıurfa kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor - Son Dakika

Kaldırım taşının altından çıkan duman şaşırtıyor

Şanlıurfa'da kaldırım taşı altında yükselen duman ekipleri harekete geçirdi. Görenleri şaşırtan dumanın çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, Sülemaniye Mahallesi'nde market işleten Sabri Çelik'in iş yeri önündeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre, dün gece saatlerinde temizlik ekipleri suyla kaldırımı yıkadıkları sırada dondurma dolabının bulunduğu kaldırım taşları arasında yükselen buhar dumanını fark etti. Bir süre bu durumu normal karşılayan iş yeri sahibi dumanın çıkmaya devam etmesi üzerine itfaiye ve zabıta ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye geçen ekipler, söz konusu yükselen buharla ilgili bir şey bulamazken, DEDAŞ ekipleri ise bölgedeki yer altı kablolarında arıza olabileceği ihtimali üzerine enerjiyi kesti. Mahallede merak uyandıran dumanın sırrını çözmek için çevredeki vatandaşlar, streteskopla kaldırım taşını dinleyip, elleriyle taşları çıkarttı.

Ekipler, saatlerdir çıkmaya devam eden dumanın çıkış sebebini araştırıyor.