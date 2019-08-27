Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Kalesi'nin etrafı turizme kazandırılıyor
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Şanlıurfa Kalesi'nin etrafı turizme kazandırılıyor

1 saat önce

Şanlıurfa'da bin 200 yıllık geçmişe sahip tarihi kalenin çevresinin turizme kazandırılması amacıyla 300 yapının yıkımına başlandı.

Şanlıurfa'da bin 200 yıllık geçmişe sahip tarihi kalenin çevresinin turizme kazandırılması amacıyla 300 yapının yıkımına başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kale Eteği Projesi kapsamında tarihi kalenin güneyinde bulunan gecekondular kamulaştırıldı.

Ev ve iş yerlerinin bulunduğu 300 yapının yıkım çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un katılımıyla başladı.

Beyazgül, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, yıkımı gerçekleştirilen yerlerin çok eski yapılar olduğunu söyledi.

Yıkımların tamamlanmasının ardından bölgenin yeşil alana dönüştürüleceğini belirten Beyazgül, "Burası yıkıldıktan sonra yeşil alan olarak Eyyübiye halkımızın hizmetine sunulacak. Bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belki Türkiye'de emsali olmayan bir çalışmaya imza attılar ve bir ay gibi kısa bir sürede çalışmalarını tamamladılar, bu eski Türkiye'de olamayacak bir şeydi." diye konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da projeyi büyükşehir belediyesiyle ortak yürüttüklerini ifade ederek, kanayan yara olan gecekonduların yerini yeşil alanların alacağını ifade etti

Çalışmaların tamamlanmasıyla Şanlıurfa Kalesi güneyindeki 35 bin metrekare alanın yeşil olan olarak kullanıma sunulması planlanıyor.

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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