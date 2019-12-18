Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu - Son Dakika

Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu

6 saat önce

Kanal düşen genç boğulduŞanlıurfa'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu, System.String[]

Kanal düşen genç boğuldu

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla dolaşırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Ahmet Elçi (24), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında gezen Ahmet Elçi, dengesini kaybederek suya düştü. Kanala düşen Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen dalgıç polisleri, 2 saatlik çalışma sonucu Ahmet Elçi'nin cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Elçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karşıyaka, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti
Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 "Milli Kültür, Milli Burjuvazi ve Milli Siyaset Üzerine Düşünceler Konferansı" - Son Dakika
18:45 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
18:45 Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk doğa koleji ile ilgili konuştu - Son Dakika
18:41 Liseli genç kızlardan anlamlı kampanya - Son Dakika
18:40 Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:48:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa kanala düşen genç boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]