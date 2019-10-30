Şanlıurfa kanser teşhisi konulan birgül iyileşip okula gitmek istiyor

Kanser teşhisi konulan Birgül iyileşip okula gitmek istiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Birgül Köse'ye (12) ilik kanseri teşhisi konuldu. Hamallık yapan baba Kasım Köse, doktorların kızını tedavisi için Ankara'ya sevk ettiğini, yol parasını bile veremediği için kızının tedavisini yaptıramadığını söyledi. Birgül ise, Okumak ve polis olmak istiyorum dedi.

İlçeye bağlı Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan Seher ve Kasım Köse çiftinin 6 çocuğunun en büyüğü olan 6'ncı sınıf öğrencisi Birgül'e rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede ilik kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar tarafından tedavisinin yapılması için Ankara'ya sevk edilen Birgül, ailesinin maddi imkanı olmadığı için tedaviye gidemedi.

'TEK İSTEĞİM KIZIMIN İYİLEŞİP OKULA GİTMESİ'

Hamallık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan Kasım Köse, tek gözlü, yıkılmaya yüz tutan toprak çatılı evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Kasım Köse, Hamallık yapıyorum. Doktorlar tedavi için kızımı Ankara'ya sevk etti, ancak yol paramız olmadığı için doktora götüremiyorum. Kızım hasta ve tek isteğim kızımın iyileşip okula gitmesi dedi.

'POLİS OLMAK İSTİYORUM'

Hastalığı nedeni ile çoğu zaman okula gidemediğini ve eğitimi aksadığı için üzüldüğünü söyleyen Birgül Köse ise, Babamın maddi durumu çok kötü olduğu için beni doktora tedaviye götüremiyor. Okumak ve polis olmak istiyorum. Devlet büyüklerimden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum diye konuştu.

SINIF ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Birgül Köse'nin eğitim gördüğü okulun müdürü Mehmet Çiftçi de Birgül'ün okulda başarılı olduğunu, ancak hastalığı nedeniyle çoğu zaman gelemediğini belirterek, şunları söyledi

Kızımız derslerinde çok iyi, ancak ağrılarının çok olduğu günlerde okula gelemiyor ve derslerinden geri kalıyor. Okul olarak öğrencimizin bir an önce iyileşip gülerek koşarak okuluna gelmesini istiyoruz.

Birgül'ün haftanın birkaç günü okula gelemediğini ve rahatsızlığına üzüldüğünü belirten sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, Birgül'ün bir an önce iyileşip okula gelmesini istedi.