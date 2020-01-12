Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak - Son Dakika

Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

6 saat önce

Karacadağ'da, davullu zurnalı kayakŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı.

Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde eğlendi.

Siverek merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'daki kayak merkezine gelenler, kayak yaptı. İlçe kırsalında etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde 1919 rakımlı Karacadağ'da eğlendi. Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden gelenler arasında kayak bilmeyenler de kaymaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu kış mevsiminin güzelliklerini yaşamak için Karacadağ'a geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Figen Ordu, Kayak sezonu açıldı. Bizler de geldik. Burası çok güzel. İsteyen kayak, isteyen mangal yapıp, davul zurna eşliğinde halay çekiyor. Karacadağ'ın bu kış mevsiminde sıcak bir ortamı var dedi.

Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karacadağ, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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