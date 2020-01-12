Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak - Son Dakika

Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde eğlendi.

Siverek merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'daki kayak merkezine gelenler, kayak yaptı. İlçe kırsalında etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde 1919 rakımlı Karacadağ'da eğlendi. Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden gelenler arasında kayak bilmeyenler de kaymaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu kış mevsiminin güzelliklerini yaşamak için Karacadağ'a geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Figen Ordu, Kayak sezonu açıldı. Bizler de geldik. Burası çok güzel. İsteyen kayak, isteyen mangal yapıp, davul zurna eşliğinde halay çekiyor. Karacadağ'ın bu kış mevsiminde sıcak bir ortamı var dedi.