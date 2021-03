Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında sadece Doğu ve Güneydoğu illerinin değil tüm Anadolu coğrafyasının adeta çağ değiştirdiğini belirtti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, bir süre önce il başkanlığına seçilen Abdurrahman Kırıkçı'yı kutlayarak başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiç durmadan yola devam edeceklerini, AK Parti'nin Türkiye'de güven ortamının, istikrarın teminatı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye geleceğe AK Parti ruhu ile taşınmakta, gençlerimiz AK Parti'nin varlığı sayesinde istikbale güvenle bakmaktadır. İktidarımızın başarılarla geçen ilk 18 yılından sonra bugün artık hedeflerimiz daha büyük, geleceğimiz daha parlak, iddiamız daha yüksektir. Önümüzü kesenler, birliğimizi dirliğimizi tehdit edenler, huzurumuzu hedef alanlar, kavgayı körükleyenler her zaman oldular, olacaklar ama Allah'ın izniyle emellerine asla kavuşamayacaklar. Biz çalıştıkça, ürettikçe, kökenimiz, inancımız, kültürümüz ne olursa olsun kenetlendikçe her geçen gün daha da sarsılmaz bir güç olacağız. Yaptığımız her iş, yarınımız olan gençlerimizin iş, aş, eğitim gibi kaygılarını ortadan kaldırmak ve kalkınmayı ülke sathında eşit olarak yaygınlaştırmak içindir. 2023 hatta 2053 hedeflerimize koşar adım ilerlerken yine aziz milletimizle ele ele, gönül gönle olacağımızdan hiçbir şüphem yoktur."

AK Parti hükümetlerinin memleket sathında nerede bir eksik, nerede bir ihtiyaç, nerede bir ihmal edilmişlik varsa ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştığını aktaran Karaismailoğlu, AK Parti'nin Doğu ve Güney Doğu illerinde kalkınmayı ateşleyecek adımları vakit kaybetmeden attığını söyledi.

"Anadolu coğrafyası adeta çağ değiştirmiştir"

Bakan Adil Karaismailoğlu, hükümetin milli güvenlik politikasıyla bölgede huzurun sağlanmasının ve ekonomik açıdan üretkenliğin önünü açıldığı aktararak şunları kaydetti:

"İsterse bütün dünya, bütün muhalefet tersine propaganda yapsın, Güneydoğu insanımıza tek ve gerçek fayda AK Partinin elinden olmuştur. Bütünsel kalkınmamızın temeli kabul ettiğimiz ulaştırma ve haberleşme alanında sadece Doğu ve Güneydoğu illerimiz değil tüm Anadolu coğrafyası adeta çağ değiştirmiştir. Size bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Bugün Edirne-Şanlıurfa arasında otoyol kalitesinde güven içinde kesintisiz seyahat edebiliyoruz. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 523 kilometreye çıkardık. Demiryolu yatırımlarımız sayesinde Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bugün İngiltere ile Çin'i bağlayan Yeni İpek Demiryolu'nun en büyük ve en önemli köprüsü Türkiye oldu."

Türkiye'de 26 olan havalimanı sayısının AK Parti hükümetleri döneminde 56'ya yükseldiğini anımsatan Karaismailoğlu, deniz yolları ve limancılık alanında da önemli yatırımlar yapıldığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, haberleşme ve yayıncılık uydusu 5A'nın sene başında yörüngesine fırlatıldığını hatırlatarak 5B'yi de temmuz gibi fırlatmayı planladıklarını, yerli ve milli uydu 6A'nın üretimine de devam edildiğini söyledi.

Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılışını yaptıklarını belirten Bakan Karaismaioğlu, gün içerisinde de Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun temelini atacaklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, 2003 yılından beri Şanlıurfa'ya Bakanlığının 8 milyar 400 milyon liralık bir yatırım yaptığını aktararak Gaziantep'e kadar gelen hızlı treni programları kapsamında Şanlıurfa'ya kadar uzatacaklarını söyledi.