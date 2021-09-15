Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor

15.09.2021 01:54
Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle ilçedeki yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor.

Toplumun her kesimine dokunan Karaköprü Belediyesi, gönüllere dokunmaya ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karaköprü Kaymakamlığı ile ortaklaşa olarak yürütülen 'Yaşlılarımız yalnız değildir' projesi ile evde bakıma muhtaç yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlar ile ailelere evde bakım desteği veriliyor.

Evde bakım hizmeti için oluşturulan ekip, tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yapıyor. Evde bakım hizmeti ile gönüllere dokunduklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Yaşlı, dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermek bizim görevimizdir. Onları ziyaret ettiğimizde de her zaman onların yanında olacağımızı söylüyoruz Görevli arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi yaşlı veya dezavantajlı vatandaşlarımızın evine giderek kişisel ve ev temizliğini yapıyor. Tabi bu vatandaşların hayır dualarını da almış oluyoruz. " dedi.

Başkan Metin Baydilli, pandemi sürecinde de ekiplerin özverili bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi. Evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar bu hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve evde bakım ekibine teşekkür ettiler.

"Evde bakım hizmetleri yaşlıların duasını alıyor"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okula gitmek isteyen öğrencilerin kullandığı yol adeta bataklığa dönmüş durumda. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Binatli Mahallesi'nde öğrencilerin sıklıkla kullanmak zorunda olduğu okul yolu bataklığa dönmüş durumda. Öğrenciler yoldan geçebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Kimi öğrenci paçalarını sıvıyarak balçık olmuş bölgeden geçmeye çalışırken, kimilerini ise velileri kucaklarında taşıyor. Uzun süre eğitim göremeyen çocuklar, ders heyacanı yaşayacakken çamurun içinden geçmenin hesaplarını yapıyor. Öğrenciler ve velileri yetkililerin konu ile ilgili en kısa sürede çözüm üretmesini bekliyor. Musa Kılınç

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Metin Baydilli, Karaköprü, Şanlıurfa, Engelli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2023 03:47:23. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement