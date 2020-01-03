Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2) - Son Dakika

Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

6 saat önce

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYORDiyarbakır'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan Şanlıurfa karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü.

Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2), System.String[]

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Diyarbakır'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan Şanlıurfa karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol saat 23.00 sıralarında kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu arada kayganlaşan yolda iki TIR, sürücülerinin kontrolünden çıkarak yan yattı. Ekipler, karın devam ettiği yolun yeniden kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağış ve kazalar nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyruğu ise kısmen azaldı.


Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu
THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı

Son Dakika Haberleri
06:52 Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü - Son Dakika
06:44 OTOMOBİL 3 METRELİK BOŞLUKTA ASILI KALDI 1 YARALI - Son Dakika
06:43 Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı (YENİDEN) - Son Dakika
06:40 İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi - Son Dakika
06:38 Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı - Son Dakika
00:25 Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Son Dakika
00:05 THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 06:56:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]