Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralıŞanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:02 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı
Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ŞANLIURFA,(DHA)
İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda Son Dakika: Şanlıurfa'da jandarmayı taşıyan otobüsle tır çarpıştı: 1'i ağır, 16 yaralı MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu