Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı
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Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralıŞanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı

Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ŞANLIURFA,(DHA)

Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:02 Kaynak: DHA
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