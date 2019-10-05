Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2ek
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Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2ek

40 dakika önce

Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2EK (KAZA ANI EKİYLE)

Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2EK (KAZA ANI EKİYLE)

Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2ek

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
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