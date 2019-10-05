Şanlıurfa kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2ek
40 dakika önce
Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2EK (KAZA ANI EKİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
Şanlıurfa Kavgaya müdahaleye giden jandarma otobüsü tırla çaprıştı 16 yaralı-2EK (KAZA ANI EKİYLE)
İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim