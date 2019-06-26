Şanlıurfa kavruluyor...Termometreler 58 dereceyi gösterdi
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Şanlıurfa kavruluyor.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:27 Kaynak: İHA
kavruluyor...Termometreler 58 dereceyi gösterdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek
ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.
Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti.
Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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