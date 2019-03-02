Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Ettiler: 5 Gözaltı

Şanlıurfa Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Ettiler: 5 Gözaltı

28 dakika önce

Şanlıurfa'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti.

Şanlıurfa'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra kentin en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:56 Kaynak: DHA

Rabia Meydanı, Şanlıurfa, kavga, Güncel
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