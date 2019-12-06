Şanlıurfa kermes gelirleri ile engellilere akülü sandalye aldılar

Kermes gelirleri ile engellilere akülü sandalye aldılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle 3 bedensel engelliye tekerlekli sandalye aldı.

Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kermes düzenledi. Okul öğretmenlerinin de desteğiyle düzenlenen kermeste yöresel yemekler ile tatlı ve içecekler satışa sunuldu. 3 gün süren kermesten elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 3 engelliye akülü tekerlekli sandalye alındı. Sandalyeye kavuşan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Enis Okutan (7), daha önce annesinin sırtında okula gittiğini belirterek, 'Artık okula akülü sandalyemle gideceğim. Akülü sandalyem olduğu için çok mutluyumö dedi.