Şanlıurfa kızılay'dan telabyad'a 'sevgi mağazası' - Son Dakika
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Şanlıurfa kızılay'dan telabyad'a 'sevgi mağazası'

6 saat önce

Kızılay'dan Telabyad'a 'Sevgi Mağazası'TÜRK Kızılayı'nın Suriye'de kurduğu 7'nci 'Sevgi Mağazası' Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde açıldı.

Kızılay'dan Telabyad'a 'Sevgi Mağazası'

TÜRK Kızılayı'nın Suriye'de kurduğu 7'nci 'Sevgi Mağazası' Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebyad ilçesinde açıldı.

Türk Kızılayı, Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Telabyad ilçesinde 'Sevgi Mağazası' açtı. İlçe merkezinde yapılan açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Hüseyin Can, açılan mağazanın yaklaşık 50 bin kişiye hizmet vereceğini belirterek, "Suriye'de açtığımız 7'nci mağaza Telabyad'da oldu. Şimdiye kadar mağazalarımızda toplamda 4 milyon kişiye giyim yardımı yaptık ve devam ediyoruz" dedi

'TELABYAD'IN TÜM SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ'

Vali Abdullah Erin ise, "Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle bir işimiz yok. Yeter ki siz DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerini sözlerine kanmayın. Telebyad'ın tüm sorunlarını tek tek çözüyoruz. Elektrik ve su sıkıntısı kalmadı. Güvenlik için 400 kişi göreve başladı siz onlara yardımcı olun. Kızılay'ın açtığı bu sevgi mağazasında hepinizin ihtiyaçları giderilecek. Ben bu mağazanın açılışında emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından mağazanın açılışı yapıldı.

Şanlıurfa kızılay'dan telabyad'a 'sevgi mağazası'

Telabyad, Kızılay, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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