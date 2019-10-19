Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa kızılay, resulayn ve tel abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-2
Son Dakika Güncel Şanlıurfa kızılay, resulayn ve tel abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-2

Şanlıurfa kızılay, resulayn ve tel abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-2

1 saat önce

ŞANLIURFA Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-2.

ŞANLIURFA Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-2

Şanlıurfa kızılay, resulayn ve tel abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-2

Telabyad, Resulayn, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:19 Kaynak: DHA
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