Şanlıurfa kızılay, resulayn ve tel abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-4
1 saat önce
ŞANLIURFA Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-4.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:48 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu-4
Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazları yakmış! MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane