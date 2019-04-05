Şanlıurfa Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardıŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
ŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Direkli Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katının penceresi ile demir korkulukları arasına sıkışan bir köpek görenler durumu İtfaiye
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaşırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:22 Kaynak: DHA
Yumurta Almaya Giden Kadın, Foseptiğe Düştü
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi