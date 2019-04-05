Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Şanlıurfa Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardıŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Direkli Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katının penceresi ile demir korkulukları arasına sıkışan bir köpek görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaşırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:22 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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