ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek

13.05.2021 11:05

Şanlıurfa'da ramazan bayramlarında misafirlere ikram edilmek üzere arefe günü akşam evlerde hazırlanan kuzu içi pilav ve zerde yemeği geleneği bu bayramda Haliliye Belediyesi tarafından sürdürülecek.

Şanlıurfa'da ramazan bayramlarında misafirlere ikram edilmek üzere arefe günü akşam evlerde hazırlanan kuzu içi pilav ve zerde yemeği geleneği bu bayramda Haliliye Belediyesi tarafından sürdürülecek.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla ülke çapında ün yapan gastronomi kenti Şanlıurfa'da, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan kuzu içi pilav ve zerde, ramazanın son gününde bayramda gelecek misafirlere ikram edilmek üzere evlerde kadınlar tarafından hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu bayramda evlerine misafir kabul edemeyecek olan Şanlıurfalılar, geleneksel bayram yemeğine bu sene ara vermek zorunda kaldı.

"Geleneğimizi yaşatmak için 4 bin kişilik bayram yemeği dağıtacağız"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, tam kapanma sürecinde vatandaşların sağlıkları için evde kaldıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği olan kuzu içi pilav ve zerde yemeğinin her ramazan bayramında evlerde yapıldığını ve misafirlere ikram edildiğini anımsatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Haliliye Belediyesi olarak geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi ve yemeklerimizi yaşatabilmek ve tescillerini yapmak için çaba harcıyoruz. Kentimizde geleneksel olarak ramazan bayramlarında ikram edilmek üzere özellikle ailenin büyükleri tarafından evlerde bir gün önceden yapılan kuzu içi pilav ve zerde, bayram namazından sonra evlere gelen akraba ve misafirlere ikram edilirdi. Bu bayramda vatandaşlarımız pandemiden dolayı evlerinden çıkamadığı için bu geleneğimizi bu sene gerçekleştiremiyorlar. Vatandaşlarımızı bu geleneklerimizden mahrum bırakmamak için 4 bin kişilik kuzu içi pilav ve zerde ikramında bulunacağız."

Geleneksel bayram yemeğinin belediyeye ait AŞ evinde ustalar tarafından bir gün önceden yapılmaya başlandığını aktaran Canpolat, "Arefe günü yapımına başladığımız geleneksel yemeğimizi vatandaşlarımızın evlerine götürerek teslim edeceğiz. Bu vesileyle hem evde kalan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz hem de geleneğimizin devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek
ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek

Haliliye Belediyesi, Arefe günü, Şanlıurfa, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak

Son Dakika Haberleri
12:22 2 milyon haneye tam kapanma sürecinde 2,2 milyar lira destek sağlandı
12:21 Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi
12:18 Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83'e çıktı
12:00 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor
11:58 Tarihi zirveye ramak kaldı! Bayramın ilk gününe de yükselişle başlayan dolar rekora koşuyor
11:56 Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak
11:35 Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
11:31 Babasından 'estetik' fırçası yiyen Aynur Aydın, bu durumu takipçileriyle paylaştı
11:13 Bakan Süleyman Soylu, Mehmet Ağar'ın Peker'e verdiği yanıta tepki gösterdi: Benim devletim mafya bozuntularına fırsat vermez
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar
Ender bitki türü olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira Ender bitki türü olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira         
12:25
Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi         
12:22
10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor 10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor         
12:00
Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak         
11:56
Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi Karısını boşanmaktan vazgeçiremeyince kaçıran koca, engel olmak isteyen ailesini de aracıyla ezdi         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi         
09:39
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 12:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - Kovid-19 nedeniyle ara verilen bayram yemeği geleneğini Haliliye Belediyesi sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement