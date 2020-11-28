Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (2)
28.11.2020 20:56
Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.
Malatya'da da il jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kısıtlamanın başlamasıyla sorumluluk bölgelerinde denetimler yaptı.
Cadde ve sokaklarda yaya olarak dolaşan ekipler, sokak lambalarının yetersiz olduğu yerlerde el fenerleriyle denetimlerini sürdürdü.
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