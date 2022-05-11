ŞANLIURFA - "Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - "Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması" düzenlendi

11.05.2022 23:47

Şanlıurfa'da kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunlarının tespit edilerek arşivlenmesi amacıyla "Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması" gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunlarının tespit edilerek arşivlenmesi amacıyla "Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması" gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde, Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Haliliye Belediyesi iş birliğinde kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunları değerlerinin tespit edilip arşivlenmesi amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmaya, 11 ilçeden 12 takım katıldı.

Valiliğin bahçesinde bir araya gelen yöresel kıyafetli yarışmacılar, burada kısa bir gösteri yaptıktan sonra davul ve zurnalar eşliğinde Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonuna kadar yürüdü.

Takımların yöresel figür ve kıyafetleriyle performanslarını sergilediği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması"nda jüri üyeleri, katılan bütün halk oyunları ekibini birinci seçti.

Yarışmaya Hilvan ilçesinin Çimdeli Mahallesi'nden katılan Mahmut Aydoğdu, halk oyunları kültürünü yeni nesle aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Viranşehir ilçesinin German köyünden yarışmaya katılan Meryem Uçar da atalarından öğrendikleri halk oyunlarını en güzel şekilde sergilemeye çalıştıklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

ŞANLIURFA - Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
ŞANLIURFA - Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
ŞANLIURFA - Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması düzenlendi
ŞANLIURFA - Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

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